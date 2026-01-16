«Живая гирлянда» из птиц: скопление ворон на проводах в Наро-Фоминске встревожило жителей

Жители Наро-Фоминска стали свидетелями необычного природного явления в городском пейзаже: более ста ворон, устроившихся на линиях электропередачи, образовали живописную «гирлянду» на фоне зимнего неба. Подобные массовые скопления пернатых, часто вызывающие удивление, имеют четкое практическое объяснение с точки зрения биологии. REGIONS узнал у специалиста, чем объясняется подобное явление.

Хотя зрелище из собрания ворон заставляет понервничать сердобольных граждан, на деле ситуация для птиц обычная и даже безопасная.

Так, кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Субботин в комментарии для редакции пояснил, что такое поведение является продуманной стратегией выживания в холодный период. Провода ЛЭП выполняют для птиц сразу несколько утилитарных функций. Во-первых, это безопасная и возвышенная площадка для ночевки, недоступная для наземных хищников. Во-вторых, некоторые типы проводов могут сохранять остаточное тепло после прохождения тока, создавая более комфортный микроклимат.

«От некоторых типов проводов, особенно после прохождения тока, может исходить остаточное тепло. Также, это отличный наблюдательный пункт: с высоты стая может контролировать окрестности в поисках пищи. Более того, собираясь в плотные группы, птицы сохраняют коллективное тепло», — пояснил Субботин.

Собираясь в плотные группы, птицы также решают задачу энергосбережения, минимизируя потери коллективного тепла. Вороны, являясь одними из наиболее интеллектуально развитых птиц, демонстрируют высокую степень адаптации к городской среде, используя ее инфраструктуру для своих нужд. По словам специалиста, такие скопления абсолютно безопасны для самих пернатых и для коммуникаций, если последние находятся в исправном техническом состоянии.

