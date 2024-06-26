Живую муху вытащили из уха девочки в Видном

Живую муху вытащили врачи из уха девочки в Видном. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Видновскую больницу поступила девочка в возрасте 14 лет, которая жаловалась на шум и ощущение какого-то движения в левом ухе. Врачи обследовали пациентку и обнаружили в наружном слуховом проходе живую муху.

Оказалось, что насекомое забралось в ухо ребенка, когда он гулял по лесу. С помощью микрохирургических ушных щипцов муху удалили.

Процедура прошла быстро. Барабанная перепонка и слуховой проход девочки не были повреждены. Ребенка сразу же отпустили домой.