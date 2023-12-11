Живущие за границей россияне рискуют лишиться паспорта

Юрист в беседе с URA.RU предупредил, что без загранпаспорта могут остаться россияне, которые попали под ограничение о выезде из страны. Оно накладывается приставом. В таком случае на Госуслуги приходит соответствующее уведомление. Получатель должен обратиться в консульство РФ, которое заберет документ на хранение.

«А если он этого не сделает, то через пять дней его документ становится недействительным», — предупредил Салкин.

Однако риски лишиться важного документа, удостоверяющего личность, есть и в России. Происходит это аналогично с ограничением на выезд. Такой можно получить при долгах банку, из-за просроченных штрафов, а также получив призыв на воинскую службу. Во всех случаях запреты снимают, как только человек выполняет свои обязанности. То есть, гасит кредиты, оплачивает штрафы и так далее. Юрист посоветовал чаще проверять портал Госуслуг для уточнения информации.