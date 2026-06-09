Жизнь без горячей воды закончится навсегда: власти готовят жесткие меры для ЖКХ

Депутаты Госдумы намерены вернуть в санитарные правила жесткий регламент по срокам отключения горячей воды, чтобы защитить потребителей от затянувшихся ремонтов теплосетей. Об этом передает издание Парламентская газета.

В России планируют ограничить сроки планового отключения горячего водоснабжения. Светлана Разворотнева, занимающая пост замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ, намерена обратиться в Роспотребнадзор с предложением вернуть в санитарные правила жесткий регламент по длительности перерывов в подаче ресурса.

Соответствующая норма была исключена из документов в 2021 году. На текущий момент гидравлические испытания обычно планируются на 14 дней, однако из-за обнаружения дефектов на теплосетях сроки часто продлевают. Поскольку четкое ограничение отсутствует, жильцы не могут защитить свои права в судебном порядке, а у ресурсоснабжающих организаций нет стимула форсировать ремонт. В качестве примера такой ситуации приводится Владивосток, где из-за масштабной замены труб жители микрорайона Эгершельд остаются без горячей воды практически на все лето.