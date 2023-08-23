Жизнь и творчество Толкина воплотились в новой отчеканенной монете Великобритании

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую специальную монету номиналом в 2 фунта стерлингов, посвященную жизни и творчеству известного английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Она вызвала особый интерес у коллекционеров и поклонников его произведений.

Монета была выпущена в честь 50-летней годовщины со дня смерти Толкина, что должна отмечаться в 2023 году. Он является родоначальником современного фэнтези и одним из самых популярных писателей XX века. Его знаменитые произведения «Властелин колец» и «Хоббит» завоевали миллионы читателей по всему миру и стали классикой жанра.