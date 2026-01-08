Революция в онкологии: в России начали «шить» вакцины от рака под каждого пациента

В России начата разработка персонализированных вакцинных препаратов для лечения пациентов с диагнозом меланома. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для ряда пациентов уже проведена необходимая диагностика и в настоящее время осуществляется этап синтеза вакцин. Препараты изготавливаются индивидуально для каждого больного.

Особенностью терапевтического подхода является оценка уровня иммунного ответа организма после каждой проведенной инъекции. Мониторинг реакции будет осуществляться клиническими иммунологами. На основе полученных данных специалисты будут принимать решение о необходимости последующих введений препарата или о достаточности уже проведенного курса.

