ЖК «Лесобережный» в Красногорске получит новую школу и детский сад

В динамично развивающемся жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске подходит к завершению строительство современного учебного корпуса Опалиховской гимназии.

На данный момент готовность объекта составляет 98%, что свидетельствует о скором открытии новой образовательной площадки для жителей района.

Современный трехэтажный корпус представляет собой комфортное пространство для учебы и работы педагогов. В его стенах расположены просторные классы, актовый и спортивный залы для проведения мероприятий и занятий физкультурой, медицинский кабинет, оборудованный пищеблок и столовая. Вокруг здания развернут комплекс спортивных и рекреационных зон, созданных для активного отдыха и развития детей.

Опалиховская гимназия в Красногорске готовит к открытию специализированные классы. В частности, запланировано открытие углубленного физико-математического класса в партнерстве с известным лицеем Капицы, а также класса, ориентированного на развитие творческих способностей. Школа будет функционировать в формате полного дня, что позволит предложить ученикам широкий спектр дополнительных образовательных программ.

На территории ЖК «Лесобережный» также появится новый современный детский сад на 310 мест, что станет значимым подспорьем для семей с маленькими детьми. Детский сад оборудован просторными группами, музыкальным и спортивным залами, современным пищеблоком, прачечной и медицинским пунктом. На прилегающей территории организованы безопасные спортивные площадки и красочные игровые зоны для детей разных возрастов.

Для жителей домов, расположенных по улицам Полковника Глазунова, Сергея Жадобкина и Заречной в Красногорске, открывается возможность зачисления своих детей в новую гимназию. Подать заявление можно двумя удобными способами: через официальный портал Госуслуг или через Многофункциональный центр (МФЦ).

После подачи заявки через онлайн-сервисы или МФЦ необходимо в кратчайшие сроки – в течение одного дня – предоставить оригиналы и копии необходимых документов по адресу: город Красногорск, улица Пришвина, дом 10. Приём документов осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 14:00.

Актуальную информацию о поступлении и образовательном процессе можно найти на официальном сайте гимназии.

Для тех, кто планирует перевести ребенка из другого детского сада в МБОУ Опалиховскую гимназию (детский сад «Лесобережный»), необходимо подать соответствующее заявление на электронную почту управления образования. Дополнительные сведения доступны на сайте.