Вы выливаете деньги в раковину: 12 способов спасти почти испорченное молоко

Если молоко в холодильнике уже близко к тому, чтобы отправиться в раковину, его еще можно использовать с пользой, пишет The Mirror. По оценке климатической организации Wrap, в домах Великобритании ежегодно выбрасывают более 290 тысяч тонн молока, хотя многие продукты можно спасти простыми блюдами.

Один из вариантов — панкейки с корицей и сливочной глазурью: они напоминают смесь американских блинчиков и булочек с корицей, но готовятся быстрее и проще.

Для завтрака можно сделать чиа-боулы: семена чиа заливают молоком и оставляют в холодильнике на ночь. Еще один вариант — полезные вафли с овсяными отрубями, семенами, фруктами, йогуртом или медом.

Молоко пригодится и для несладких блюд: пирога-киша с сыром и овощами, сырного бурека из тонкого теста, коттедж-пая с мясным фаршем и картофельным пюре или мексиканских овощных энчилад, куда можно добавить почти любые остатки овощей.

Для семейного ужина подойдут запеканка с фрикадельками из индейки, гигантский йоркширский пудинг с запеченными овощами или блюда, которые можно заморозить и оставить на потом.

Сладкие рецепты тоже помогают бороться с отходами. Среди них — брауни в микроволновке, который готовится примерно за 10 минут, банановый хлебный пудинг из переспелых бананов и черствого хлеба, а также домашний заварной крем.

Такой список блюд подойдет не только для экономии денег, которые можно потратить на кафе и рестораны, но и помогает использовать продукты до конца, не превращая вполне пригодное для кулинарии молоко в пищевые отходы.