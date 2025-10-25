Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в запрещенной в РФ соцсети X, что для организации фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера была специально собрана публика.

Напомним, накануне Зеленский прибыл в Британию и перед встречей со Стармером успел на аудиенцию к британскому монарху Карлу III.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. “Ликующую толпу” буквально привезли на автобусах», — отметил Боуз.

Он сравнил сложившуюся вокруг фотографии обстановку с "фантазией в стиле Оруэлла".

В пятницу в Лондоне состоялась очередная встреча так называемой "коалиции желающих". Мероприятие прошло в смешанном формате, объединив участников как в очном, так и в онлайн-режиме.

На саммит в британской столице прибыли лично президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Ещё 20 лидеров присоединились к обсуждению по видеосвязи.