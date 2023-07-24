Журналист нашел идеально подходящий для свиданий музыкальный альбом

Как сообщает портал «Дни.ру» , корреспондент обнаружил кое-что интересное среди всего разнообразия песен на одной из самых популярных онлайн-платформ для прослушивания музыки. Там, где каждый день добавляется огромное количество новых композиций (более 40 тысяч).

Находкой стала музыкальная группа «Parade of Planets», которая поет на французском языке, несмотря на то, что коллектив из Беларуси. Это интересный факт, добавляющий оригинальности в их творчество и музыкальную карьеру, которую ведут вот уже семь лет.

Использование женского вокала и динамичности является ключевыми элементами стиля и идентичности группы. Кроме того, второй альбом La Nuit сочетает в себе романтизм, поп-звучание 80-х и электронные ритмы 90-х.