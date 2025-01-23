У журналистки Кэндис Оуэнс есть доказательства того, что супруга французского президента Макрона при рождении имела мужской пол. Она готова их опубликовать, и об этом Оуэнс написала в соцсети Х.

Журналистка утверждает, что брала интервью у Наташи Рей, которая также работала журналисткой, но во Франции. Она утверждала, что мадам Макрон родилась мужчиной, и за это в ее отношении был вынесен приговор суда. Нет никаких свидетельств того, чем Брижит Макрон занималась во время учебы в школе либо университете. Все факты ее биографии тщательно засекречены. Оуэнс призвала всех знакомых Макрон поделиться фотографиями из ее молодости.

Она также предложила французскому лидеру правдиво откровенно ответить на 21 вопрос, что необходимо для «честного и сбалансированного интервью». Журналистка сообщила, что ей надо получить ответы прежде, чем она опубликует свое расследование.

Ранее в Госдуме РФ раскритиковали Макрона и его супругу за политику в отношении ЛГБТ*. Депутат Терюшков заявил, что «месье Эммануэль и бабушка Брижит» насаждают свои порядки, неестественные для простых людей.

*признано экстремистским в России