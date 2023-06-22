Журналисты обнаружили родство жены владельца пропавшего батискафа и семьи, погибшей на «Титанике»
Фото: [© Илья Тимин/РИА Новости]
Супруга Секстона Раша, главы компании OceanGate, Венди, является праправнучкой четы Штраус. Эта семья находилась на борту во время гибели судна.
Материал об этом вышел на страницах New York Times.Издание указало, что прапрадед Венди, Исидор Штраус, считался богатейшим среди всех, кто погиб с «Титаником». Он отказался от места в шлюпке в пользу женщин и детей. Его жена Ида, прожившая с ним в браке 40 лет, осталась на борту уходящего под воду корабля вместе с мужем.
На данный момент поиски батискафа «Титан», пропавшего во время спуска к обломкам «Титаника», ни к чему не привели.