Журналисты обнаружили родство жены владельца пропавшего батискафа и семьи, погибшей на «Титанике»

Материал об этом вышел на страницах New York Times.Издание указало, что прапрадед Венди, Исидор Штраус, считался богатейшим среди всех, кто погиб с «Титаником». Он отказался от места в шлюпке в пользу женщин и детей. Его жена Ида, прожившая с ним в браке 40 лет, осталась на борту уходящего под воду корабля вместе с мужем.

На данный момент поиски батискафа «Титан», пропавшего во время спуска к обломкам «Титаника», ни к чему не привели.