«Они могли уйти выше»: спасатель обозначил новую зону поисков семьи Усольцевых

Заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов полагает, что пропавшая в тайге семья Усольцевых может находиться в более высокогорной части хребта, которую еще не обследовали. Об этом сообщает Lenta.ru.

Шанс найти живыми семью Усольцевых, исчезнувшую в конце сентября в Красноярском крае, минимален, но он есть. К такому выводу пришел заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов, проанализировав ход операции.

Специалист обратил внимание на сложный рельеф 80-километрового Кутурчинского Белогорья, которое представляет собой многоуровневое плато. Кабанов высказал версию, что поиски, возможно, стоит сконцентрировать выше — на верхних точках хребта, достигающих двух тысяч метров, а также в зоне 30-метровых каменных останцов. По его мнению, при наличии даже базовых туристических навыков в таких местах можно организовать укрытие и продержаться некоторое время.

Семья из трех человек отправилась в однодневный поход в конце сентября, после чего связь с ними прервалась. Масштабная поисковая операция с привлечением волонтеров и техники пока не принесла результатов.

Ранее сын Усольцевой заявил о побеге семьи.