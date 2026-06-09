В Белгороде зафиксированы массовые разрушения жилого фонда и инфраструктуры в результате недавней детонации. Инцидент затронул десятки строений, включая социальные и коммерческие объекты, пишет Коммерсантъ .

Белгородский оперативный штаб подтвердил масштабные последствия недавней детонации в областном центре. Согласно последним данным, серьезные повреждения получили 38 многоквартирных домов, четыре частных домовладения, а также ряд объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. Официальные лица на данный момент воздерживаются от подробных комментариев относительно причин и характера произошедшего взрыва.

Ситуация в регионе остается напряженной. Накануне аналогичный инцидент произошел в селе Беловское, расположенном в Белгородском округе. В результате той детонации за медицинской помощью обратились пять женщин. Ударная волна нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре: пострадали шесть социальных учреждений, 12 коммерческих точек, административное здание, складские и технические помещения, а также более 230 квартир и частных домов.