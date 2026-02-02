Жуткие последствия моды: легкие 16-летних зумеров из Ростова превратились в попкорн

В медицинские учреждения Ростовской области поступили трое подростков с острым поражением легких, развившимся на фоне активного использования электронных сигарет. Об этом пишет Life.ru.

У всех пациентов был диагностирован тяжелый бронхиолит, также известный как «попкорновая болезнь» легких, напрямую связанный с вдыханием химических аэрозолей.

Состояние одного из пострадавших, 16-летнего юноши, оценивалось как крайне тяжелое, что потребовало его перевода на искусственную вентиляцию легких из-за развившейся дыхательной недостаточности. У другого пациента врачи выявили двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию (EVALI), для лечения которой потребовалось хирургическое вмешательство.

Специалисты предупреждают, что химические компоненты, содержащиеся в жидкостях для электронных сигарет, способны вызывать серьезное воспаление и необратимое повреждение легочной ткани. Данный инцидент в очередной раз демонстрирует серьезные риски для респираторного здоровья, особенно среди молодежи, связанные с популярностью вейпинга.



