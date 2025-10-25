Зима на пороге: эксперт назвал главные шаги по подготовке участка к холодам

Никита Чаплин, депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья, поделился основными рекомендациями по осенней подготовке приусадебного участка к холодам. По его мнению, от качества этих работ зависит, насколько благополучно растения переживут зиму и каким будет будущий урожай, сообщает RT .

Прежде всего необходимо завершить уборку урожая до заморозков, утилизировав пораженные болезнями растительные остатки, а здоровую ботву отправив в компост. Следом следует провести санитарную обрезку деревьев и кустарников: удалить сухие, сломанные и больные ветви, обработав срезы садовым варом.

Важный этап — подзимний влагозарядный полив после листопада, но до морозов: он насыщает корни влагой и повышает зимостойкость растений. При этом нормы полива варьируются в зависимости от возраста и размера культуры.

Для подготовки почвы эксперт советует внести фосфорные и калийные удобрения, а также древесную золу, избегая азотных составов, провоцирующих несвоевременный рост побегов. Перекопка улучшит воздухопроницаемость грунта и поможет избавиться от вредителей.

Чтобы обезопасить сад от болезней и вредителей, рекомендуется провести искореняющую обработку бордосской смесью или растворами медного купороса — до устойчивых заморозков. Дополнительно стоит побелить штамбы (для защиты от солнечных ожогов и растрескивания коры) и установить защиту от грызунов (сетки или лапник).

Неморозостойкие культуры (розы, виноград) требуют утепления с обязательной вентиляцией в укрытиях, чтобы избежать выпревания. Также можно провести подзимний посев некоторых овощей и зелени при стабильно прохладной погоде, замульчировав грядки.

В завершение стоит продезинфицировать теплицу, очистить и убрать на хранение садовый инвентарь, а газон — последний раз скосить и освободить от листвы. Эти меры создадут хороший задел для старта нового сезона.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.