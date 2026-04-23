Зима передумала уходить: на Петербург идет коварный циклон со снегом

По словам специалиста, мокрый снег наблюдался в самом городе уже минувшей ночью. В ближайшие дни, 24 и 25 апреля, погода будет носить неустойчивый характер. Днем воздух сможет прогреваться до плюс 4–9 градусов, и осадки, которые продолжатся, будут выпадать преимущественно в виде дождя, так как температура окажется для снега слишком высокой. Однако в темное время суток сохранится угроза ночных заморозков — столбики термометров будут опускаться до минус 2–7 градусов, и лишь у воды будет держаться слабый плюс. Сильного ветра в эти два дня Колесов не прогнозирует, так как центр циклона пройдет западнее, через Финский залив. Основной же удар стихии, по оценке синоптика, придется на воскресенье. В тылу уходящего циклона ожидается резкое усиление ветра: днем его скорость составит 8–13 метров в секунду, а в порывах будет достигать 15–20 метров. Непогода продлится также 27 и 28 апреля. В эти дни в регион вернутся интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, а температура воздуха не превысит отметку в плюс 1–6 градусов.