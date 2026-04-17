Зима решила вернуться: синоптики назвали дату резкого падения температуры в Москве и области

После кратковременного весеннего тепла жителей столичного региона ожидает серьезное изменение погодных условий. Специалисты метеослужб предупреждают о значительном отклонении температуры от климатической нормы в сторону отрицательных значений. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночные минусы и дневная прохлада

сообщила, что перелом в погоде наметится уже в начале следующей недели. Самое заметное снижение температуры ожидается со вторника, 21 апреля. В ночные часы столбики термометров в Москве могут опуститься до -2 °C, а по области диапазон температур составит от -2 °C до +3 °C. Дневные показатели также не порадуют теплом, застыв в пределах +6…+11 °C, что почти на 4 градуса ниже многолетних значений для этого периода.

Динамика изменений по дням

Похолодание будет развиваться постепенно. Если в пятницу, 17 апреля, в столице еще сохранится комфортная температура около +13…+15 °C, то уже в воскресенье, 19 апреля, дневной максимум не превысит +7…+9° C. Понедельник станет переходным днем: ночные температуры составят 0…+5 °C, а дневные сохранятся в пределах +6…+11 °C. Относительно теплый период, когда воздух прогревался до +18 °C, окончательно завершится к ближайшим выходным.

Прогноз на конец апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что волна холода совпадет с периодом интенсивных осадков. В середине третьей декады апреля ожидаются сильные дожди. Однако эксперт обнадежил москвичей: период похолодания должен завершиться на стыке второй и третьей декад месяца, после чего температурный фон вновь вернется к отметкам выше +10 °C. Водителям, которые уже успели сменить резину на летнюю, стоит проявить особую осторожность в утренние часы из-за возможного образования гололедицы.