Зима сгорела, весна близко: как отпраздновали Масленицу в Долгопрудном

В Центральном парке Победы Долгопрудного прошли масленичные гуляния — праздник собрал тысячи горожан и гостей города. Участники развлекались в народных играх: перетягивали канат, устраивали бои подушками и состязались в мас‑рестлинге. Большой интерес вызвал масленичный столб — многие пытались забраться на него за праздничными гостинцами.

Гостей угощали бесплатными блинами с чаем, а рядом развернулась праздничная торговля. Можно было купить блины, плюшки, слойки и другие лакомства. Эти угощения приготовили сотрудники городских школ и детских садов, учащиеся, воспитанники и их родители в рамках благотворительной акции. По словам воспитателей детского сада «Умка», вырученные средства направят на поддержку бойцов СВО.

Для малышей провели мастер‑классы, все желающие могли завязать ленточку на символическом колесе. В программе также было ледовое шоу на главном катке — фигуристы выступили под народные мелодии. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, символизирующего уход зимы, — зрелище привлекло целые семьи, в том числе гостей из Москвы.