Зимний апгрейд: в России введут новые крупные штрафы в сфере ЖКХ

С 6 ноября в России вступает в силу закон, устанавливающий существенные штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме.

Для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, размер санкций достигнет 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, привлечь к ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений в установленные сроки.

Нормативный акт призван решить системную проблему — ежегодный шквал жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу в начале отопительного периода. Законодатели рассчитывают, что финансовая мотивация заставит управляющие компании и муниципалитеты более ответственно подходить к подготовке инфраструктуры, проводить плановые ремонты и испытания теплосетей до наступления холодов.

