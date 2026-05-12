В Подмосковье попросили не вредить черемухе: дерево кормит птиц и тратит время на восстановление

В Подмосковье уже неделю держатся прохладные температуры — и как раз в разгар капризной майской погоды зацвела черемуха. Это совпало со старинной народной приметой, предвещающей похолодание: «Когда черемуха цветет, всегда холод живет». Однако никакой мистики здесь нет: не погода подстраивается под цветение дерева, а само растение умело использует смену температур в своих интересах.

Как сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, черемуха — листопадное дерево из семейства розоцветных. Его можно встретить не только в центральной части России, но и в Европе, Азии, а также в северных широтах. Нежные белые соцветия появляются на ветвях в период, когда многие другие деревья и кустарники еще ждут устойчивого тепла. Такой выбор времени не случаен: резкое падение температуры снижает конкуренцию за внимание насекомых‐опылителей. В солнечные часы насыщенный, неповторимый аромат черемухи особенно ярко раскрывается и привлекает пчел, шмелей и других насекомых — именно они помогают растению продолжить род.

Цветение обычно длится 10–15 дней. Когда кисти отцветают, на их месте постепенно формируются небольшие черные ягоды. К концу лета плоды полностью созревают и становятся важным источником пищи для многих видов птиц. Таким образом, черемуха не просто украшает пейзаж — она играет значимую роль в местной экосистеме, поддерживая биологическое разнообразие.

Май в Подмосковье традиционно непредсказуем: за похолоданием может последовать столь же внезапное потепление. В таких условиях каждое дерево тратит немало ресурсов на восстановление после повреждений. Ломая ветки ради букета, люди не только лишают птиц будущего пропитания, но и наносят вред самому растению: на заживление ран и отращивание новых побегов черемуха затрачивает много времени и энергии.

Министерство экологии и природопользования Московской области призывает жителей бережно относиться к природе: любуйтесь цветением черемухи, вдыхайте ее аромат, но оставьте дерево целым. Так оно сможет и дальше радовать глаз, кормить пернатых обитателей и участвовать в поддержании природного баланса.

