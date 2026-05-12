Екатерина Андреева восхитила поклонников фигурой в леопардовом купальнике

60-летняя Екатерина Андреева, чье лицо вот уже много лет ассоциируется у миллионов россиян с главной новостной программой страны, продолжает удивлять поклонников не только профессиональным долголетием, но и активной жизненной позицией. На этот раз телеведущая поделилась в своем блоге серией ярких снимков, на которых позирует в леопардовом слитном купальнике с глубоким вырезом, пишет Super.ru. Фотосессия проходила в бассейне, расположенном прямо на борту судна ледового класса, которое, по словам самой Екатерины, сейчас находится в южной части Тихого океана.

Андреева рассказала своим подписчикам, что на данный момент участвует в захватывающей экспедиции к Филиппинским островам. Но это не первое ее путешествие такого рода.

Ранее телеведущая уже посещала Антарктиду на судне «Минерва», и тогда, по ее признанию, из того же бассейна она с восторгом наблюдала за проплывающими мимо айсбергами. Теперь же, в теплых водах Тихого океана, ее внимание привлекают дельфины, которые резвятся прямо перед глазами.

«Плаваешь и видишь, как они выпрыгивают из воды — это невероятное ощущение», — делится впечатлениями Андреева.

Поклонники, комментируя ее публикации, отмечают, что она выглядит великолепно и доказывает, что возраст не помеха для ярких приключений и смелых образов.

Напомним, что в апреле этого года Андреева тяжело переживала уход своего коллеги, известного телеведущего и журналиста Алексея Пиманова. Она трогательно высказывалась о нем, признаваясь, что всегда испытывала к нему глубокое уважение и искренние теплые чувства.

