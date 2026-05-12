Минэкологии Подмосковья: 12 мая – День экологического образования

12 мая в России отмечают День экологического образования. Праздник был учрежден в 1991 году, и его главная задача — напомнить обществу о важности экологического просвещения, а также способствовать воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающему миру. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Московская область занимает передовые позиции в деле распространения экологических знаний. Важным шагом в этом направлении стало принятие в 2024 году закона Московской области «Об экологическом образовании». Инициатором разработки документа выступило региональное Минэкологии, и теперь его положения помогают системно выстраивать работу в этой сфере.

Педагоги Подмосковья активно включают в учебные программы мероприятия экологической направленности — от тематических уроков и экскурсий до практических акций по защите природы. Такой комплексный подход дает ощутимые результаты.

Успехи региона в сфере экологического просвещения подтверждают цифры. В 2025 году Министерство экологии Московской области организовало или поддержало около 200 образовательных мероприятий экологической тематики. Их участниками стали в общей сложности 270 тыс. человек.

Особенно заметны достижения Подмосковья в масштабных всероссийских проектах:

регион стал лидером по числу участников Всероссийской онлайн‐олимпиады по окружающему миру и экологии: в состязании приняли участие около 128 тыс. молодых жителей области;

Московская область вошла в топ-3 по количеству участников Всероссийского экологического диктанта.

Эти достижения демонстрируют, что экологическое образование в Подмосковье развивается динамично и охватывает самые разные возрастные группы — от школьников до взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.