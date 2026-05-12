В Серебряных Прудах огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание фуры на трассе

В муниципальном округе Серебряные Пруды 11 мая произошло возгорание грузового автомобиля с прицепом. Инцидент случился на 172‐м км федеральной трассы Р‐22 «Каспий». Справиться с огнем помогли сотрудники 207‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Все началось около 2 ч. ночи: водитель цементовоза заметил дым и пламя на своем автомобиле и сразу сообщил о происшествии в службу экстренных вызовов «Система‐112».

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит колесо на прицепе фуры марки «Ситрак». Водитель не остался в стороне и попытался потушить огонь самостоятельно: он использовал цемент, чтобы подавить пламя. Эта мера частично помогла сдержать распространение огня, но полностью ликвидировать возгорание не получилось.

Бригада огнеборцев оперативно приступила к работе: пожарные подали 1 ствол РСК‐50, используя как компактную, так и распыленную струю воды. Для тушения задействовали автоцистерну «Урал», в операции участвовали 3 сотрудника личного состава. Водоснабжение обеспечивалось за счет емкости самой автоцистерны.

Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать за считанные минуты. Специалисты предотвратили распространение огня на другие части автомобиля и на перевозимый груз — это позволило избежать более серьезных последствий.

