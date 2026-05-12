«Почувствовал, что кто-то задел мою ногу»: сокамерник Джеффри Эпштейна рассказал, как спас финансиста

В истории, которая до сих пор будоражит умы и порождает множество теорий заговора, появилась новая, поистине неожиданная деталь. Оказывается, за месяц до официальной смерти в камере федеральной тюрьмы, скандально известный финансист Джеффри Эпштейн был спасен своим сокамерником, пишет RadarOnline. Этим человеком оказался Ник Тартаглионе отбывающий пожизненное наказание за убийство. Он решил впервые рассказать о событиях той июльской ночи 2019 года.

По словам Тартаглионе, он проснулся от того, что кто-то задел его ногу. Подняв голову, он увидел, что Эпштейн пытается свести счеты с жизнью. Не растерявшись, сокамерник, который сам сидит за тяжкое преступление, бросился на помощь. Он положил финансиста на кровать и начал делать ему непрямой массаж сердца и одновременно звать охрану.

К удивлению Тартаглионе, дыхание Эпштейна восстановилось еще до того, как в камеру вошли надзиратели. Позже, после того как Эпштейна перевели в другое помещение, Тартаглионе утверждал, что нашел предсмертную записку, оставленную его бывшим сокамерником. Что было в той записке — остается загадкой.

Официальная версия гласит, что Эпштейн свел счеты с жизнью 10 августа 2019 года и его тело обнаружили ранним утром в камере. Однако с тех пор версия самоубийства вызывала сомнения у многих, включая родственников жертв и журналистов.

