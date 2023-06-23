«Знаю, куда поехать летом»: уфимские спа-салоны рассказали об эротических услугах

Стоимость эротического массажа в уфимских спа-салонах варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, сообщает UfacityNews.ru.

Так, клиентам предлагают услуги 18+ длительностью от получаса до 90 минут. Эротический массаж может сделать как одна девушка, так и несколько специалистов сразу. Кроме того, любителям расслабиться предлагают дополнительные услуги: «Поцелуи по телу», «Хочешь, я буду сосать пальцы?», использование плетки и «Сделай мне больно».

Уфимские услуги заинтересовали россиян со всей России.

«А можно в кредит? Массаж — не измена; «Теперь я знаю, куда поехать летом»; «Надеюсь, за групповой приезд они делают скидки», — пишут мужчины из разных городов РФ.

Ранее россиян рассмешил масштабный секс-конкурс в Швеции. В пикантном соревновании примут участие представители более чем 20 стран мира. Жюри и зрители выберут лучших в соблазнении, эротическом массаже, прелюдиях и многом другом.