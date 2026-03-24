Знак конца света: впервые в истории перед Пасхой закрыли храм Гроба Господня

В Иерусалиме произошло событие, которое верующие называют беспрецедентным. Власти Израиля приняли решение временно закрыть для посещения храм Гроба Господня — одну из главных святынь христианского мира. Причиной стали ракетные атаки со стороны Ирана: обломки снарядов падали в разных районах города, что создало угрозу безопасности паломников, пишет Царьград .

Решение вступило в силу в канун Страстной седмицы — времени, когда в Иерусалим традиционно стекаются десятки тысяч верующих со всего света. Представители церковных кругов подчеркнули, что за всю историю существования храма богослужения в его стенах никогда не прерывались. Особую тревогу ситуация вызвала в Греции, где с этой святыней неразрывно связано ежегодное чудо схождения Благодатного огня.

На фоне закрытия храма религиозные эксперты заговорили о возможных символических смыслах произошедшего. Некоторые богословы обратились к тексту Откровения Иоанна Богослова, где упоминаются тяжелые испытания на месте распятия Христа. Там же говорится о появлении «зверя» из бездны, что в богословской традиции связывают с грядущим пришествием Антихриста.

Впрочем, специалисты по библеистике призвали не торопиться с апокалиптическими выводами. Они напомнили, что язык Священного Писания по большей части иносказателен, а описанные в нем катаклизмы относились к эпохе гонений на первых христиан. По их мнению, не стоит буквально переносить древние тексты на современные события и тем более сеять панику среди верующих.