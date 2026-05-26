Знакомый силуэт: каскадная решетка и двухэтажная оптика выдали секретную новинку Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель официально зафиксировал права на визуальный образ своего свежего паркетника на российском рынке. Одобренные Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) документы раскрывают внешность автомобиля, однако о возобновлении официальных продаж речи пока не идет, пишет МК.

Идентификация новинки по базе Роспатента

Центральный офис автомобильного концерна Hyundai направил заявку на регистрацию внешнего вида нового компактного автомобиля еще осенью прошлого года, а в мае 2026 года ведомство выдало положительное заключение. Опубликованные в открытом доступе охранные документы не содержат конкретного рыночного наименования транспортного средства. Тем не менее, характерные черты кузова позволяют безошибочно узнать в зарегистрированном образце вторую генерацию популярного кроссовера Hyundai Venue, мировая премьера которого состоялась в октябре.

Внешний облик новинки выделяется массивной радиаторной решеткой каскадного типа, рельефными очертаниями колесных арок и сложной многоуровневой системой светодиодного головного освещения. Модернизированный дизайн делает модель визуально похожей на более крупные внедорожники бренда последних лет.

Юридический контекст и реальные планы автопроизводителя

Отечественным автолюбителям не стоит рассматривать появление свежих патентных документов как анонс скорого возвращения южнокорейской марки на российский рынок. Получение свидетельства на промышленный образец в Роспатенте представляет собой стандартную международную юридическую процедуру, направленную на защиту интеллектуальной собственности.

Основная задача такой регистрации заключается в предотвращении незаконного копирования уникальных дизайнерских решений и недопущении появления нелегальных реплик автомобиля. На текущий момент руководство Hyundai не делало никаких официальных заявлений относительно перезапуска дилерских сетей, возобновления конвейерного производства на локальных заводах или организации прямых поставок машин.