Знатоки Барабановской школы представят Каширу на областном этапе состязаний «Мое Подмосковье»

На базе Каширского молодежного центра состоялся муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», в котором приняли участие семь команд активистов «Движения Первых», прошедших предварительный отбор в своих школах.

Победителем турнира стала команда Барабановской школы, завоевавшая золотые медали и получившая право представить городской округ Кашира на областном этапе состязаний, который запланирован на 7 октября. Серебро досталось юным знатокам из Тарасковской школы, а бронза — сборной школы №2.

Настольная образовательная игра «Мое Подмосковье», созданная по инициативе Московской областной Думы, представляет собой интерактивный способ изучения региона. Игровое поле включает все муниципалитеты, восемь наукоградов и более 6,5 тысяч объектов культурного наследия и достопримечательностей. В процессе игры участники прокладывают маршруты и отвечают на вопросы, охватывающие историю, культуру, природу и экономику региона, что позволяет даже коренным жителям открывать для себя новые факты о регионе.

Честность проведения турнира и разрешение спорных моментов обеспечивало компетентное жюри, в состав которого вошли председатель местного отделения «Движения Первых», депутат Совета округа Кашира Ангелина Фетисова, специалист отделения Движения Светлана Кузнецова и директор Каширского молодежного центра Нина Моргунова. Все участники продемонстрировали глубокие знания о родном крае, успешно представив свои учебные заведения на интеллектуальных соревнованиях.