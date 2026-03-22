«Золотая» крупа. Цена гречки в Киеве взлетела до 80 гривен за килограмм
Фото: [istockphoto.com/Natkinzu]
В Киеве стоимость гречневой крупы взлетела до исторического максимума — 80 гривен (1,82 доллара) за килограмм. Такую информацию обнародовал украинский телеканал ТСН.
По данным журналистов, в марте средний ценник на эту крупу держался на уровне 54 гривен, однако сейчас отыскать товар по такой стоимости в торговых точках практически невозможно.
В материале подчеркивается, что на фоне повышения цен жители столицы стали активно скупать гречку в сетевых супермаркетах.
