«Золотая» крупа. Цена гречки в Киеве взлетела до 80 гривен за килограмм

В Киеве стоимость гречневой крупы взлетела до исторического максимума — 80 гривен (1,82 доллара) за килограмм. Такую информацию обнародовал украинский телеканал ТСН.

По данным журналистов, в марте средний ценник на эту крупу держался на уровне 54 гривен, однако сейчас отыскать товар по такой стоимости в торговых точках практически невозможно.

В материале подчеркивается, что на фоне повышения цен жители столицы стали активно скупать гречку в сетевых супермаркетах.

