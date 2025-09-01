Золотая осень: в России спрогнозировали аномальную погоду на весь сентябрь

Сентябрь 2025 года принесет россиянам аномально теплую погоду на большей части европейской территории страны, сообщает KP.RU со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температурные отклонения от климатической нормы составят около +1°C в среднем за месяц, а в отдельные периоды достигнут +2-4°C. Наиболее ярко потепление проявится в первой неделе месяца в столичном регионе и Санкт-Петербурге.

Курортные регионы Черноморского побережья, такие как Крым и Краснодарский край, ожидает продолжительный бархатный сезон с комфортными температурными условиями. При этом в южных областях Центрального федерального округа, включая Тульскую, Воронежскую и Курскую области, сентябрь будет суше обычного. Мурманская область и Чукотка также войдут в зону с пониженным количеством осадков.

В азиатской части страны температурный фон останется близким к многолетним значениям, с исключением для северных территорий Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, где прогнозируется небольшое превышение нормы. Повышенную влажность следует ждать жителям Хабаровского края, Сахалина, Хакасии и Алтая — здесь сентябрь принесет больше дождей, чем обычно.

