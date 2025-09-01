Синоптик назвал регионы, где первосентябрьское пекло сменится ливнями и грозами

Жара покинет южные регионы, и прохладная погода, по прогнозам, станет нормой на ближайшие дни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 1 сентября, в Краснодарском и Ставропольском крае, а также низовьях Дона сохраняется температура около 37–39 градусов, что создает крайне жаркие условия для местных жителей. Однако метеоролог Шувалов прогнозирует резкое изменение погодной ситуации в ближайшие дни.

По его словам, уже во вторник, 2 сентября, в указанных российских регионах ожидаются грозовые дожди и ливни, местами с градом, которые значительно понизят температуру до 25–30 градусов тепла. В комментариях к публикации синоптика пользователи соцсети восторженно предвкушают надвигающуюся прохладу.

