Золото власти: что нашли археологи в панамских джунглях, что повергло их в шок

На археологическом комплексе Эль-Каньо обнаружено элитное захоронение возрастом более тысячи лет, наполненное золотыми украшениями с зооморфными мотивами. Об этом сообщает Science XXI .

На территории археологического комплекса Эль-Каньо в панамской провинции Кокле исследователи обнаружили элитное захоронение, возраст которого составляет примерно тысячу лет. Представители Министерства культуры страны официально подтвердили информацию об объекте, получившем название гробница № 3. Ученые датируют находку периодом между 800 и 1000 годами нашей эры, называя ее одним из наиболее значимых открытий последнего времени.

В погребальной камере были найдены человеческие останки, богатый набор керамики и многочисленные золотые изделия. Особого внимания заслуживают нагрудные пластины, браслеты и серьги. Их поверхность украшена искусно выполненными изображениями крокодилов и летучих мышей — персонажей, типичных для местной художественной традиции. Исследователи полагают, что обилие и высокое качество металла указывают на исключительное положение погребенного в обществе. В той культуре золото выступало не просто декором, а являлось материальным воплощением власти и высокого социального ранга.

Раскопки продемонстрировали сложную организацию захоронения. Центральная фигура была уложена вытянуто, а вокруг нее разместили других людей и ритуальные предметы в строго определенном порядке. Руководитель раскопок археолог Хулия Майо объяснила, что центральное место в гробнице отведено индивидууму, обладавшему наивысшим статусом в своей общине.

Изучение комплекса Эль-Каньо длится уже почти 20 лет. За это время археологам удалось обнаружить не менее девяти элитных гробниц.