Золотое молоко: раскрыты мифы о пользе для желудка

По словам профессора Татьяны Строковой, куркума действительно обладает полезными свойствами, но их часто переоценивают. Как пояснила врач, эта специя оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также способствует улучшению пищеварения благодаря желчегонному эффекту. Кроме того, по утверждению специалиста, приправа может поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Однако, как предупреждает Строкова, так называемое «золотое молоко» помогает далеко не всем. По ее словам, напиток может временно облегчить состояние только при повышенной кислотности желудка, тогда как при пониженной кислотности он способен ухудшить самочувствие.

Эксперт также подчеркивает, что куркума и молоко с медом противопоказаны определенным категориям людей. Следует воздержаться аллергикам, людям с избыточным весом и пациентам, страдающим желчнокаменной болезнью.

При любых проблемах с желудочно-кишечным трактом необходимо в первую очередь обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Как заключила профессор, народные рецепты могут лишь дополнять основное лечение и здоровый образ жизни, но ни в коем случае не заменять их.

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