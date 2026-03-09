Золотой фонд нации: в каких отраслях в России ценят работников с сединой

Исследование показало, что компании все чаще нанимают сотрудников старше 50 лет, отдавая предпочтение их опыту и стабильности перед молодыми специалистами. Основной причиной называют кадровый голод и демографические проблемы, пишет РГ.

Российский рынок труда демонстрирует смену тренда в отношении возрастных соискателей. Согласно опросам SuperJob, половина граждан по-прежнему ощущают предвзятость из-за возраста при трудоустройстве, однако позиция работодателей постепенно меняется. Лишь 8% компаний сегодня категорически отказываются брать сотрудников, чья квалификация превышает требования вакансии.

Эксперты связывают эту тенденцию с кадровым дефицитом, вызванным демографической ситуацией. Крупные игроки целенаправленно привлекают зрелых специалистов, чтобы снизить конкуренцию за молодые кадры, особенно острую в регионах. По данным креативного агентства СберМаркетинг, официально трудоустроены около 17% пенсионеров, однако реальное участие этой возрастной группы в экономике значительно выше с учетом неофициальных подработок.

Распределение возрастных работников по отраслям неравномерно. Максимальная концентрация наблюдается в госсекторе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на производстве, где ценятся многолетний стаж и наработанные связи. В ретейле, банковской сфере и логистике доля таких сотрудников достигает 20%. В девелопменте, например в компании "Сити21", люди старше 50 лет составляют 26% штата, причем 9% из них перешагнули 60-летний рубеж. Руководство считает их обладателями уникальных компетенций, необходимых для долгосрочных проектов. В сферах IT, диджитал-маркетинга и стартапов этот показатель минимален и составляет около 5%.

Работодатели отмечают явные преимущества найма зрелых кадров. Такие сотрудники быстрее вливаются в рабочие процессы, демонстрируют стабильность и реже отвлекаются от задач. На этом фоне молодые специалисты проигрывают из-за высокой текучести, трудностей с концентрацией на долгосрочных целях и завышенных карьерных ожиданий.

Для преодоления разрыва в цифровых навыках компании внедряют специальные адаптационные программы. Эффективным инструментом стал обратный коучинг, где молодые коллеги обучают старших новым технологиям. Важно, чтобы такое взаимодействие строилось на равноправном обмене опытом, а не по принципу наставничества сверху вниз. Также популярностью пользуется геймификация: интерактивные игры позволяют интуитивно осваивать рабочий функционал без стресса.