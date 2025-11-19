«Золотой трон современного искусства». Унитаз за $12 млн ушел с молотка

На аукционе Sotheby's был продан один из самых эксцентричных и обсуждаемых объектов современного искусства — полностью функциональный унитаз из цельного 18-каратного золота, созданный провокационным итальянским концептуалистом Маурицио Каттеланом.

Фетишизированный предмет скандальной инсталляции под названием «Америка» был приобретен новым владельцем за фантастическую сумму в $12 110 000.

Арт-объект массой более 100 килограммов не просто является символом избытка, но и сохраняет свою утилитарную функцию. Интересно, что изначально было создано две идентичные копии. Судьба одной из них сложилась драматично: она была похищена в 2019 году из британского дворца Бленхейм, родового поместья Уинстона Черчилля, где являлась частью выставки и была доступна для использования всеми посетителями.

По данным авторитетного издания New York Times, предыдущим владельцем лота, ушедшего с молотка, являлся известный американский коллекционер и финансист Стивен Коэн.

