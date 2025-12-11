Золотые 30 дней: как после увольнения разом получить 20 тысяч рублей

Кандидат экономических наук Игорь Балынин разъяснил условия получения пособия по временной нетрудоспособности для граждан, уволившихся с работы. Право на выплату сохраняется, если заболевание наступило в течение 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора, пишет «Газета.ру».

Выплата предусмотрена системой обязательного социального страхования и назначается даже при отсутствии нового места работы. Размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка гражданина за два предшествующих календарных года. Полученная сумма умножается на 60%, при этом страховой стаж на расчет не влияет.

Первые три дня нетрудоспособности оплачиваются за счет средств бывшего работодателя. Оплата последующих дней болезни производится Социальным фондом России. Начисленные суммы пособия подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

В качестве примера Балынин привел расчет для гражданина, чей среднемесячный заработок в 2023 году составлял 85 тыс. рублей, а в 2024 году — 90 тыс. рублей. При заболевании продолжительностью 12 дней в 30-дневный период после увольнения общая сумма выплаты составит 20 712 рублей.

