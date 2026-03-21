Зрение под ударом: офтальмолог раскрыла скрытую угрозу потери зрения дома

Врач-офтальмолог Виктория Баласанян предостерегла россиян от недооценки влияния стресса на здоровье глаз. По словам специалиста, зрительная система одной из первых реагирует на длительное негативное эмоциональное состояние, пишет Лента.ру.

Когда человек долго нервничает, могут возникать неприятные симптомы: двоение перед глазами, ощущение рези или размытость картинки. Как объяснила медик, это связано с особым состоянием возбуждения нервных рецепторов, а вовсе не с попаданием соринки. Если глаза уже дали сбой, следующим этапом пострадает сердечно-сосудистая система, что несет угрозу не только качеству жизни, но и жизни в целом.

Особую опасность представляет сочетание стресса с гипертонией. Офтальмолог обратила внимание, что на дне глазного яблока расположено множество тончайших кровеносных сосудов, которые питают сетчатку. Перепады давления нарушают кровоток: артерии сетчатки неравномерно расширяются и уплотняются, появляются отеки и точечные кровоизлияния. Появление красной сеточки на белке глаза эксперт назвала тревожным сигналом.

Последствия игнорирования проблемы могут быть тяжелыми. Гипертония повышает риск тромбоза мелких сосудов сетчатки, что приводит к отеку, снижению остроты зрения, а в дальнейшем — к атрофии или отслоению сетчатки. Кроме того, может развиться гипертоническая ретинопатия, способная спровоцировать повышение внутриглазного давления и глаукому, которая нередко заканчивается слепотой.

Чтобы избежать этих осложнений, Баласанян подчеркнула важность правильного лечения основного заболевания. Самостоятельно отменять препараты от давления нельзя даже при улучшении самочувствия. Бороться со стрессом помогают полноценный сон не менее 7–8 часов и ежедневные пешие прогулки. Также врач порекомендовала простое упражнение: в темной комнате с закрытыми глазами нужно представить интенсивный черный цвет, мысленно превращая светлые облака в абсолютно черную пелену на 2–4 минуты — это эффективно снимает напряжение.