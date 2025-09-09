Зубная фея оставила «подарок»: у россиянки нашли иголку в животе после визита к стоматологу

Неприятный сюрприз ожидал жительницу Башкирии после посещения стоматолога: рентген показал наличие иглы в кишечнике. Об этом также сообщил телеграм-канал Mash.

В Башкирии после визита к стоматологу у 26-летней пациентки обнаружили иголку в кишечнике. Девушка обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в животе, появившуюся сразу после лечения зубов. Рентгеновский снимок показал наличие инородного тела.

Сообщается, что игла успела переместиться в нижнюю часть туловища женщины. По словам пациентки, теперь ей предстоит хирургическое вмешательство. Стоматолог отрицает потерю каких-либо инструментов во время приема.

