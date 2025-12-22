Зубы по цене золота: стоматологи готовят пациентов к шоку

В 2026 году стоимость стоматологических услуг в России может увеличиться на 50-100%. Об этом Life рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

По ее словам, основными факторами роста цен станут подорожание импортных расходных материалов, увеличение затрат на аренду помещений и коммунальные услуги, а также рост логистических расходов. Дополнительную нагрузку на клиники создаст повышение НДС до 22%.

Эксперт уточнила, что уже с начала года цены на лечение вырастут минимум на 20-50%, а по отдельным направлениям рост может достигнуть 100%. При этом доходы врачей не увеличатся пропорционально росту стоимости услуг.

По словам Балакиревой, повышение цен не приведет к росту заработной платы стоматологов. Врачи будут получать сопоставимый доход с предыдущими годами, тогда как часть пациентов может отказаться от лечения из-за высокой стоимости.

Она отметила, что для многих семей оплата стоматологических услуг на уровне ₽30–70 тыс. за курс лечения станет затруднительной, что может снизить доступность плановой помощи.

Ранее аналитики стоматологии Refformat сообщали, что отношение россиян к лечению зубов постепенно меняется. Согласно опросу, 62% респондентов стали спокойнее относиться к визитам к стоматологу по сравнению с прошлым периодом.

