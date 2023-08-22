«Звал меня во сне»: мать предчувствовала скорую гибель бойца СВО

Многие верят, что судьба посылает нам знаки едва ли не каждый день, однако люди-скептики предпочитают не замечать подсказки свыше. И уже после важных событий вдруг вспоминаются странные сны или приметы. Так случилось и с мамой погибшего бойца СВО.

Людмила Павлова вырастила сына, который стал военным. Алексей Павлов с детства мечтал об униформе, но в 13 лет он вдруг стал видеть повторяющиеся кошмары.

«Он мне сказал: «Мама, мне давно и почти каждый день снится, что я погибну в бою, и у меня будет дырка посередине лба. Такую ровную только снайпер оставляет». Я, конечно, его успокаивала, но тот настаивал: «Я это каждый день вижу». И чем старше Леша становился, тем чаще видел этот кошмар», — вспоминает Павлова.

Уже после того, как начался конфликт на Украине, уже после гибели сына наша собеседница вспомнила этот разговор. И ведь вышло почти так, как предчувствовал Алексей: у него была ровная дырка во лбу. Только не от пули, а от осколка снаряда. И погиб он не сразу, его успели доставить в Москву.

«И ведь Леша знал, что так будет, и все равно не отступил, стал биться, исполнил свой долг», — подчеркивает Людмила в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самой матери, когда ее сын был при смерти в госпитале, стали сниться сны о том, что Леша ее зовет. Женщина не знала, что боец сильно ранен. Однажды ночью она проснулась оттого, что ей показалось, будто дверь хлопнула, или в нее постучались.

«Я выскакиваю в коридор, смотрю — дверь заперта, никого нет. Легла, а во сне Леша говорит: «Мама», а его личико уходит в небо. Я звонила везде, но мне лишь сказали, что в списках погибших его нет. А оказалось, что в это время, в конце марта, он попал в госпиталь», — вспоминает Павлова.

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