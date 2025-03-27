Звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева умерла в 47 лет

Внезапно умерла участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Ей было всего 47 лет. Об этом сообщил портал The Voice.

Издание сослалось на информацию, полученную от друга умершей Никиты Турчина, который также ранее снимался в том же шоу. По его словам, смерть Корнеевой была внезапной.

«Была найдена мертвой в своем доме гражданским мужем. Она сидела в кресле уже мертвая», — указал он.

Турчин также заявил, что все слухи о том, что покойная злоупотребляла алкоголем, не соответствуют действительности. Она, по его словам, не пила спиртное последние полтора года и не жаловалась на свое здоровье.

Корнеева в свое время запомнилась телезрителям тем, что во время совершения ритуалов просила милости у Бога и призывала о помощи некие высшие силы. Это быстро разошлось в качестве мема, особенно ее фраза полюбилась диджеям.

Ранее сообщалось, что еще одну участницу шоу «Битва экстрасенсов» обвинили в причастности к терроризму. Джулия Ванг стала утверждать, что она является мужчиной и сменила имя на Томас Винзор-Ньютон. Она начала вести в социальных сетях подозрительную деятельность, которая может расцениваться как терроризм.