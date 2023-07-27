Звезда «Дэдпула» оригинально поздравил Сандру Буллок с Днем Рождения
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Как сообщает «Газета.ру», актер по имени Райан Рейнольдс решил выложить в сеть обнаженные снимки коллеги в ее 59-летие.
Голливудская звезда не нашла лучшего способа поздравить Сандру Буллок с праздником, чем ее же откровенной фотографией. К слову, на ней изображен и сам Рейнольдс. Стоит отметить, что данный кадр взят из популярной в конце нулевых комедии, которая называется «Предложение».
И, видимо, чтобы сильно не опошлять, актер подписал снимок трогательным обращением к виновнице торжества. По его словам, Сандра Буллок – «неподражаемая и потрясающая». Не обошлось и без доли юмора. Остается надеяться, что 59-летняя именинница его поймет. Стоит напомнить, эта актриса родилась 26 июля в 1964-ом году.