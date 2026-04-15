Звезда эстрады и журналисты помогли семье из Дагестана после разрушительного наводнения

Мадина осталась без дома в Дагестане после разрушительного потопа. У женщины на руках двое детей и пожилая мать, а в собственном позвоночнике — металлические штифты после операции. Доход на всю семью составляет около 40 тысяч рублей в месяц. История могла бы стать еще одной трагической сводкой, если бы не вмешательство RT и певицы Жасмин.

Как рассказала Мадина в беседе с Telegram-каналом RT, вода пришла внезапно. Сначала семья бросилась помогать соседям: таскали глину, закидывали канавы. Но проезжавший мимо водитель крикнул: «Что вы делаете? Сейчас двухметровая волна сюда идет, быстро уходите». За считаные часы поток смел все, что нажито годами.

Ситуацию осложняет здоровье Мадины. Из-за грыж ей требуется новая операция на позвоночнике. При этом женщина работает бухгалтером, а ее мать трудится в полях. Отца, брата и мужа у нее нет.

«Сейчас обо всем думаешь — и думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего... У меня нет ни отца, ни брата, ни мужа. Есть только двое детей и мама. Приходится тянуть на себе. Я сама после операции, у меня в позвоночнике штифты», — рассказала Мадина.

RT передал информацию о случившемся певице Жасмин. Артистка не осталась равнодушной: она купила семье одежду и стиральную машину, а также оплатила временное съемное жилье.

«Спасибо большое, Жасмин. Спасибо за поддержку... Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно... вообще не справились бы», — добавила Мадина.

RT продолжает работать на месте в Дагестане и организует адресную помощь жителям, пострадавшим от паводков. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 20 апреля доложить о ликвидации последствий стихии. Тем временем мать пятерых детей Аслиханум рассказала RT, как вода затопила их цокольную квартиру в Махачкале. История Мадины и ее семьи — лишь одна из многих, но именно она показала: даже в хаосе разрушения находятся те, кто готов протянуть руку.

Ранее сообщалось, что делегация с Кубани привезла помощь в фонд «Чистое сердце» в Дагестане.