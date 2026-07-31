Звезда «СашиТани» поделилась откровениями о семье и деньгах

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина, мама двоих детей, много лет счастлива в отношениях, но принципиально не выставляет личную жизнь напоказ. В интервью Леди Mail актриса объяснила, почему не стремится к публичности, и поделилась своим взглядом на здоровые отношения — без манипуляций, бытовой безысходности и штампов.

Алина Ланина призналась: ее партнер — не олигарх, не женат, и в его биографии нет ничего, что могло бы стать сенсацией. Актриса не прячет его нарочно, но и не считает нужным выставлять каждую деталь быта на всеобщее обозрение. Поездки к родственникам, завтраки и походы на маникюр, по ее мнению, — удел life-блогеров, а не тех, кто ценит личное пространство.

В разговоре с Леди Mail артистка затронула и более глубокую тему — природу женского счастья в отношениях. Она убеждена: девушка должна вступать в брак только если с мужчиной ей легче и лучше, чем одной. Семья на дистанции — это постоянная душевная работа, ответственность и быт. И если женщина не чувствует психологической и материальной защищенности, а живет в стрессе и неуверенности, ее внутренний ресурс истощается.

Ланина привела примеры, когда после развода женщины буквально расцветали — становились лучшей версией себя. По ее словам, многие выходят замуж не по зову души, а потому что «так надо» — из-за давления родителей или социальной программы. Такой путь изначально опасен, и тогда страдают обе стороны: женщина замыкается, «пилит» мужчину, а у того — неудачи и депрессия.

Сама актриса называет свои отношения экологичными. Ее партнер старше, образован и мудр, а она благодаря профессии умеет анализировать эмоции и контролировать их. Это помогает проходить конфликты без разрушительных ссор, находить баланс и уступать.

Дом оформлен на Алину, и она сама себя обеспечивает — это осознанный выбор, который дает ей ощущение «материального трофея» за свой труд. Мужчина же обеспечивает себя и семью, у него есть свое жилье. В кризисные моменты у каждого есть возможность побыть в одиночестве — и это, по мнению актрисы, влияет на качество союза. Они вместе не из-за того, что деваться некуда, и не из-за финансовой зависимости. Манипуляции друг другом исключены.

Ланина называет их команду друзьями и поддержкой. Партнер — мастер на все руки, заботливый отец, и даже няни, живущие с ними круглосуточно, отмечают, что редко видят такие красивые и гармоничные семьи. И, как замечает актриса, счастье вовсе не определяется наличием штампа в паспорте. Возможно, в этом и есть главный секрет.