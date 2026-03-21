Звездные долги и удар по репутации: Лариса Долина неожиданно попала в черный список ФНС

Народная артистка Лариса Долина пополнила список должников. Согласно информации, опубликованной порталом Super со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы и реестр исполнительных производств, за певицей числится задолженность перед бюджетом.

Сумма неуплаты составила 21 тысячу рублей. В документах ведомства уточняется, что средства начислены в рамках категории патентных пошлин и иных сборов.

Это не первый подобный инцидент в семье артистки. Источники напоминают, что в конце прошлого года аналогичные сложности возникали у дочери Долиной. Тогда речь шла о более крупной сумме, которая достигла 47 тысяч рублей.