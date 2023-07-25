Звездный продюсер рассказал о крышесносных гонорарах знаменитостей и их понтах

Как сообщает издание «Утро.ру» , за одну песню российские артисты могут получать от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Павел Шеленговский – известный и авторитетный российский продюсер, который занимается digital-продвижением звезд. Он работает в медиахолдинге «Гуцериев Media».

По словам Шеленговского, особенно высокие гонорары артисты получают в период новогодних праздников, когда с большим восторгом выступают на корпоративах и мероприятиях.

Также Шеленговский подчеркнул, что сейчас звезды предъявляют относительно скромные требования к организаторам. Они обычно предпочитают скромную еду и оборудование, фокусируясь больше на своем выступлении и способности доставить удовольствие своей аудитории.