Звездный продюсер считает, что Виталий Милонов «ловит хайп»

Как сообщает портал «Дни.ру» , этот политик известен тем, что он часто отпускает яркие высказывания и инициативы, благодаря которым привлекает к себе внимание.

Так недавно Виталий Милонов заявил о том, что стоит начать бороться с мошенничеством. Речь шла о людях, которые предоставляют услуги, связанные с таро и гороскопами. Так называемых «экстрасенсах», на которых политик давно «точит зуб».

Илья Саглиани, являясь журналистом, экспертом в ток-шоу, а также звездным продюсером, уверен, что не стоит серьезно воспринимать подобные слова, поскольку они являются не больше, чем просто провокацией. Милонов делает это для того, чтобы пресса просто обратила на него внимание, а в обществе начались обсуждения.