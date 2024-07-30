Звонарей Серпухова торжественно наградили за особые успехи

Вручение наград состоялось в эту субботу, 27 июля, на XV международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях» в Чехове. В его рамках состоялся V фестиваль колокольного звона «Колокола — свидетели времен», которое посвящено героям, погибшим на поле брани вблизи села Молоди.

На фестивале Серпухов представила Ольга Малахова — она является звонарем Богоявленского храма. Несмотря на то, что сейчас там нет звонницы, наша землячка владеет навыком на высоком уровне. Именно поэтому ее умение было удостоено награды.

А представителем Ильинского храма Серпуховского благочиния стал Михаил Якунин — он получил диплом за достижение особых успехов в творческой деятельности.

К слову, телеканал ОТВ-Серпухов выпустил фильм о пожарном, который в один момент решил для себя стать звонарем в храме. Главным героем в картине под названием «Человек веры» как раз стал Михаил Якунин.