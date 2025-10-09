Звонок из «поликлиники»? Как новая схема мошенников лишает пенсионеров сбережений

В МВД России предупредили о новой схеме обмана, нацеленной на людей преклонного возраста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, аферисты действуют под видом сотрудников медицинских учреждений.

По отработанному сценарию, злоумышленники по телефону убеждают пожилых людей в необходимости пересдать анализы, для чего требуется заполнить так называемую «анкету». Под этим предлогом они выведывают конфиденциальную информацию о пенсионере. Следом в дело вступает второй участник преступной группы, который уже представляется сотрудником правоохранительных органов. Он запугивает жертву, обвиняя в пособничестве запрещенным формированиям, и под предлогом прекращения уголовного дела требует перевести все сбережения на «безопасный счет».

Циничность этой схемы иллюстрирует реальный случай: жертвой стала 89-летняя женщина, которой мошенники организовали настоящий домашний визит. Сначала к пенсионерке явилась сообщница с пакетами для упаковки денег, а затем неизвестный мужчина беспрепятственно забрал «посылку» с 80 тысячами рублей.

